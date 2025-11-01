Cancela conciertos en México

Una vez más, Morrissey canceló los conciertos que tenía programados en México, el que ofrecería hoy viernes en el Palacio de los Deportes y también el del 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el cantante informó que la causa es agotamiento extremo.

En el comunicado se lee:

"Informamos al público de la Ciudad de México y Guadalajara que, debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos de Morrissey programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, no se llevarán a cabo".

Se detalla que si la compra de boletos se hizo en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente y el reembolso de ticketmaster será a partir del 7 de noviembre.