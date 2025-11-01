Cancela conciertos en México

Cancela conciertos en MéxicoUna vez más, Morrissey canceló los conciertos que tenía programados en México
Una vez más, Morrissey canceló los conciertos que tenía programados en México, el que ofrecería hoy viernes en el Palacio de los Deportes y también el del 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el cantante informó que la causa es agotamiento extremo.
En el comunicado se lee:
"Informamos al público de la Ciudad de México y Guadalajara que, debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos de Morrissey programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, no se llevarán a cabo".
Se detalla que si la compra de boletos se hizo en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente y el reembolso de ticketmaster será a partir del 7 de noviembre.
