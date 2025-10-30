Llega a CDMX

Morrissey, el cantante británico y exlíder de The Smiths, regresará a los escenarios mexicanos tras haber cancelado su gira por Latinoamérica en 2024 debido a problemas de salud.

Su regreso a México ha generado expectación y algo de preocupación, ya que Morrissey tiene fama de cancelar shows a último momento, incluso en territorio mexicano. Sin embargo, el público espera verlo con energía renovada, interpretando tanto clásicos de The Smiths como: "There Is a Light That Never Goes Out" y "This Charming Man", así como temas de su carrera solista, entre ellos "Suedehead".

El concierto de Morrissey está programado para las 20:00 horas de este viernes 31 de octubre, en el Palacio de los Deportes, donde miles de fans se darán cita para celebrar los 40 años de carrera del icónico músico británico.