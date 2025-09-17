Se postula Bobby Pulido para Congreso de Texas

El cantante y músico tejano Bobby Pulido anunció su postulación para el 15º Distrito Congresional de Texas, donde se enfrentará a la representante republicana Monica De La Cruz.

De acuerdo con Rolling Stone, Pulido, originario de Edinburg, se está postulando para representar este distrito, que se extiende desde McAllen hasta el centro de Texas.

Expertos indican que si bien será un camino complicado para los demócratas, la popularidad musical y trayectoria de Pulido en el sur de Texas han entusiasmado a los miembros del partido y a la comunidad local.

"He pasado décadas usando mi voz para unir a la gente", dijo Pulido en su video de lanzamiento. "Ahora, la usaré para luchar por el lugar que llamamos hogar, porque este es el único escenario que realmente importa, y vale la pena luchar por él".

Conocido por éxitos noventeros como "Desvelado" y "Se Murió de Amor", Pulido ha sido nominado cinco veces al Grammy Latino y 22 veces al Premio de la Música Tejana, con ocho triunfos.

Para enfrentarse a De La Cruz en las elecciones generales, Pulido primero se enfrentará en las primarias a Ada Cuellar, médica de urgencias de Harlingen.

En su video de lanzamiento, Pulido lamentó el aumento de los costos, la avaricia corporativa y la política migratoria que separa a las familias y ha puesto en peligro la economía del sur de Texas.

"Muchos agricultores que conozco y personas del sector de la construcción, debido a la falta de una reforma migratoria, están muy frustrados ahora mismo porque no tienen personal para trabajar", dijo Pulido en una entrevista reciente. "Ofrecen más dinero a la gente, hacen todo lo posible. Aun así, no pueden reclutar personal".