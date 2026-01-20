Lanza canción por el Mundial 2026

El grupo de rock Molotov se une al festejo del Mundial de Fútbol 2026 con el lanzamiento de "VIVA MÉXICO", un sencillo inédito, en colaboración de EM Jay y MC Davo; ¿la reacción de sus fans?, piden que sea considerada como canción oficial del torneo, que tendrá a nuestro país como una de sus tres sedes.

Faltan poco menos de cinco meses para que de inicio el Mundial, el cual se realizará en Canadá, Estados Unidos y México y, será en la capital donde se lleve a cabo la inauguración en el recién remodelado Estadio Banorte -otrora Estadio Azteca-, con un partido donde se enfrentarán México y Sudáfrica.

Como parte de las celebraciones previas al evento deportivo, los integrantes de Molotov se reunieron con la cantante jalisciense EM JAY y el rapero regiomontano MC Davo para crear "VIVA MÉXICO", un tema dedicado a la selección mexicana.

La canción fusiona las melodías de diferentes géneros; rock, rap y urbano mezclados con una letra que connota festividad y expectativa que supone para la afición apoyar el desempeño del equipo mexicano, también hace alusión al Mundial de Fútbol de 2014, cuando a la selección se le marcó un penal, mientras se enfrentaba a Países Bajos, por una falta que no lo ameritaba.