Anda en muletas

Michelle Salas se sinceró con sus seguidores en redes, la modelo, hija de Stephanie Salas y el cantante Luis Miguel, atraviesa por una nueva crisis de salud que la ha llevado a utilizar muletas debido a que por momentos no puede ni apoyar el pie por el dolor.

Salas admite que es muy inquieta y que la inmovilidad que en este momento le pide su cuerpo se le complica demasiado, pues nuevamente han regresado su malestar en la rodilla, a pesar de que hace años se sometió a una cirugía.

Han sido días un poco duros para mí. Llevo casi un año con una lesión en el menisco, básicamente es un tear y cuando la rodilla se bloquea duele muchísimo al grado de no poder ni apoyar, pero luego se desbloquea y el dolor se va por completo", se lee en el inicio de su mensaje.

COMPLICADO

La modelo de 36 años compartió una foto en muletas y habló sobre cómo está viviendo este complicado momento de salud.

"Al principio me hice una resonancia y dijeron que no necesitaba cirugía pero después el clic siguió presente creo que después de mi operación de ligamento cruzado nunca logré recuperar bien los músculos que soportan en la rodilla y eso afectó al menisco", explicó.

La nieta de bisnieta de Silvia Pinal compartió que es probable que tenga que someterse de nuevo a una cirugía, está en el proceso de que se lo confirmen.

EN ESTUDIOS

"Me hice una segunda resonancia esta semana y la próxima semana tengo cita con el doctor ya existe la probabilidad de que me tengan que operar otra vez. No les voy a mentir psicológicamente es duro para mí. Sobre todo siendo alguien a quien le cuesta mucho estar quieta. Quienes vivieron conmigo mi operación pasada saben lo que fue y quienes han pasado por una cirugía de rodilla saben lo complicado que es", relató.

Salas, quien se casó con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados en octubre de 2023, recientemente compartió que padece melasma, una afección de la piel que genera manchas pigmentarias y que no tiene cura total, aunque puede llevarse bajo control con tratamientos.