Presume nariz renovada

Carmen Campuzano presume la renovada nariz que tiene desde hace unos meses, la top model mexicana que libró en su momentos varios problemas con este órgano del rostro, clave para la respiración y el olfato, presume feliz el resultado de la última intervención a la que se sometió que no fue por estética, sino por un incidente con unos lentes.

Fue hace cuatro meses que la hoy conferencista y famosa modelo en la década de los 90, compartió con sus seguidores que su nariz se había sometido a una cirugía tras sufrir un pequeño accidente.

Se le cayeron los lentes, éstos se rompieron de una pequeña parte que se le incrustó en la nariz mientras hizo un trayecto corto a su casa, esto fue suficiente para que se le agujereara la piel, por lo que tuvo que ser intervenida, ya que en ese orificio se le metieron bacterias.

NO FUE ESTÉTICO

El procedimiento, especificó, no tuvo que ver con su pasado relacionado a adicciones ni a una infección por una bacteria; Carmen sufrió de una adicción severa a la cocaína y al alcohol, algo que agravó el deterioro nasal que tuvo tras contagiarse de leptospirosis (o rinitis granulomatosa), una infección bacteriana por agua contaminada que le causó inflamación nasal y perforación de tabique.

Campuzano, quien sobresalió en el mundo del modelaje por su presencia y talento en las pasarelas, sufrió en 2002 una fuerte depresión y fue internada en una clínica psiquiátrica. Carmen renació de las cenizas y a más de una década de haber dejado atrás su momento más sombrío, ahora comparte en conferencias las vivencias tan fuertes que tuvo en el pasado y que la hicieron ser la mujer que es ahora.