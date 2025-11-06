Se viraliza por respaldar a Fátima Bosch

El reciente escándalo en Miss Universo 2025, que involucra a la mexicana Fátima Bosch, provocó una ola de reacciones internacionales. Pero entre todas, hubo una que conmovió especialmente a los mexicanos: la de Hanin Al Qoreishy, representante de Irak, quien no dudó en mostrar su respaldo a la tabasqueña tras denunciar públicamente haber sufrido violencia dentro del certamen, saliéndose con ella del salón y mostrándose a su lado en todo momento, como se muestran en los videos.

En redes sociales, la miss de Irak compartió mensajes, publicaciones y videos donde se escuchaba de fondo "Así fue" de Juan Gabriel en Bellas Artes, acompañados por cientos de comentarios de usuarios mexicanos, agradeciéndole su empatía.

"HANIN, HERMANA, YA ERES MEXICANA"

"Gracias, preciosa por no dejar sola a nuestra mexicana", "Hanin, hermana, ya eres mexicana", "Es de reinas apoyarse, gracias por tu valor", escribieron usuarios desde todo el país.

La organización Miss Universe Iraq también emitió un comunicado oficial en respaldo a su representante y a Fátima Bosch. En el mensaje, publicado en redes sociales, subrayaron su postura contra cualquier forma de maltrato o falta de respeto:

"En Miss Universo Irak estamos firmemente contra cualquier forma de falta de respeto. Siempre nos pondremos de pie junto a quienes enfrentan desafíos. Elegimos a nuestra reina porque encarna fuerza, dignidad y coraje inquebrantable. De Irak a México, todo nuestro cariño y respeto", se puede leer en la publicación.

El texto se acompañó del video Hanin Al Qoreishy acompañando a Fátima Bosch mientras habla con los medios de comunicación por lo sucedido, rápidamente se viralizó y fue compartida por cientos de mexicanos, quienes inundaron la publicación con mensajes de apoyo y agradecimiento.