Será jurado en Miss Universo 2025

Andrea Meza regresa a Miss Universo, pero esta vez como jueza. La ex Miss Universo 2020 formará parte del comité de selección en la edición 2025, que se celebrará en Tailandia.

La modelo, quien ya se encuentra en el país asiático para el certamen, explicó en Telemundo cuál será su labor como integrante del panel: "Me toca evaluar todo, cada etapa, y al final poner mi granito de arena para elegir a la nueva reina".

¿Cuál es el proceso de selección en Miss Universo?

Meza detalló que las candidatas atraviesan diversas fases, desde entrevistas privadas hasta las presentaciones en traje de noche y traje de baño, además de la ronda final de preguntas. Con la experiencia de haber portado la corona, tiene claro lo que busca en la nueva soberana: una mujer con presencia, con un objetivo definido y que se conozca a sí misma. "Que, cuando llegue a cualquier lugar, se robe la atención de todos", afirmó.

La originaria de Chihuahua viajó a Tailandia junto a Jacky Bracamontes como parte del equipo de Telemundo.

¿Cuándo se celebrará la final de Miss Universo 2025?

La final de Miss Universo, que se realizará en el Impact Arena de Pak Kret, está programada para el 21 de noviembre; sin embargo, en México se transmitirá el día 20 debido a la diferencia horaria. Al finalizar la ceremonia, la danesa Victoria Kjaer Theilving entregará la corona a su sucesora. México será representado por Fátima Bosch, la tabasqueña que recientemente denunció malos tratos por parte del director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil.