Cassandra García Olea se corona como Miss México 2025

Cassandra García Olea se coronó como Miss México 2025 durante el certamen de belleza celebrado en el Auditorio Santiago de Monterrey, Nuevo León este domingo 30 de noviembre. La mexicana destacó al poner a prueba su talento y habilidades de oratoria.

La representante de Morelos, Cuernavaca, estará presente en la justa de Miss Mundo 2026 durante la edición 73, que se llevará a cabo en Botswana el próximo año. El concurso fue transmitido a través de redes sociales, donde cientos de espectadores siguieron el evento en vivo.

El jurado valoró el desenvolvimiento de cada una de las concursantes mediante entrevistas y pasarelas. Durante el proceso de evaluación, Cassandra demostró su preparación y compromiso, compitiendo en el top 15 con representantes de estados como:

Coahuila, Tabasco, Puebla, Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Durango, Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, San Luis Potosí.

Detalles del certamen de belleza en Monterrey

Cassandra García Olea, de 23 años, es originaria del estado de Hidalgo y egresada de la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencias. Además, está cursando un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales. Su interés por el modelaje la llevó a participar en certámenes locales y nacionales, donde desarrolló su experiencia en el mundo de la belleza.

Ahora, la nueva Miss México llevará a cabo diversas actividades en el país, incluyendo encuentros mediáticos y sociales. También iniciará su preparación física y profesional con asesorías en oratoria, sesiones de pasarela y actividades en comunidades.

Preparativos de Cassandra para Miss Mundo 2026

Cassandra García Olea, la Miss México 2025, se enfrentará a su siguiente reto: competir en Botswana siguiendo el formato internacional de belleza, donde se seleccionarán cuarenta cuartofinalistas, posteriormente semifinalistas y finalistas, hasta llevarse el título de la próxima Miss Mundo 2026.

A través de redes sociales, la reina de belleza emitió un breve mensaje donde dijo estar preparándose para Miss Mundo y agradeció a sus seguidores por su apoyo. "Iniciamos este día con mucha energía y listos para comenzar la preparación rumbo a Miss Mundo. Gracias a todos por ser parte de esta aventura, no voy sola, los tengo a todos ustedes conmigo."