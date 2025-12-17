Exesposa de Daddy Yankee vuelve a los tribunales; reclama 50 mdd

El conflicto legal entre Mireddys González y Daddy Yankee dio un giro inesperado. A pesar de que parecía que la expareja había alcanzado algunos acuerdos durante sus primeros pleitos legales, esta semana González presentó una demanda en el Tribunal Federal de San Juan, Puerto Rico, exigiendo 50 millones de dólares al reconocido artista urbano.

¿Qué alegaciones presenta Mireddys González contra Daddy Yankee?

Según informes de medios internacionales, Mireddys acusa a Daddy Yankee de haber ideado un plan para incumplir un acuerdo previo y privarla de una cantidad de dinero que ya había sido correctamente depositada en su cuenta personal. En el documento judicial, se detalla que las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, INC., asociadas a la carrera de Yankee, aprobaron en diciembre de 2024 una resolución para declarar dividendos por un total de 100 millones de dólares. Esta cantidad debía dividirse equitativamente entre González y Ramón Luis Ayala (nombre real de Daddy Yankee), quienes son accionistas, y los fondos debían ser transferidos a sus cuentas personales.

Aunque los fondos fueron acreditados correctamente en la cuenta de Mireddys, según se plantea, 24 horas después fueron eliminados sin su consentimiento. Mireddys sostiene que esto no fue un error administrativo, sino un plan coordinado por Daddy Yankee y FirstBank para evitar que ella pudiera disponer de ese dinero, que es legítimamente suyo.

Detalles sobre la reversión de fondos en el caso de Mireddys

Además de FirstBank, Oriental Bank también está siendo demandado. Mireddys asegura que el bloqueo de los fondos fue el resultado de presiones ejercidas por Daddy Yankee sobre las entidades bancarias, para llevar a cabo la reversión de manera ilegal. Como consecuencia de este acto, González no solo reclama los 50 millones de dólares, sino también daños compensatorios y punitivos, medidas cautelares para evitar que se repitan estas interferencias y una declaración que valide la ilegalidad de la reversión de los fondos.

En octubre, la expareja había llegado a un acuerdo que permitía a Yankee continuar utilizando sus marcas profesionales, su nombre artístico y las siglas "DY" tras su retiro de la industria musical. Los pleitos legales surgieron después de que Yankee demandara a Mireddys y a su excuñada por transferencias millonarias realizadas sin su consentimiento y la destrucción de documentos corporativos.