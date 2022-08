Padece el precio de la fama

Sin embargo, su popularidad vino acompañada de falta de privacidad y acoso constante en redes sociales.

SE ALEJA DE REDES

Recientemente, la actriz de 18 años reveló a la revista Allure que buscó terapia para poder lidiar con los mensajes de odio, razón por la que decidió eliminar sus perfiles de las redes sociales.

"Es realmente difícil que te odien cuando aún no sabes quién eres. Entonces es como, ´¿Qué odian de mí?... Porque no sé quién soy´. Luego simplemente comienzas a cerrarte porque piensas: ´¿Quién estoy destinado a ser? ¿Quién necesitan que sea para ellos?´", contó.

La estrella de la cinta Enola Holmes ha sido blanco de mensajes donde la sexualizan por su cuerpo, desde que cumplió los 18, y críticas a su apariencia por lucir un aspecto adulto para su edad.

TODAS LA AYUDAN

"Comencé a crecer más, y mi familia y amigos realmente me ayudaron. Me ayudó poder entender que no necesito ser nada de lo que dijeron que necesito ser. Sólo tengo que desarrollarme dentro de mí mismo. Eso es lo que hice. Eso es lo que estoy haciendo", expresó a la revista.

En la entrevista, la británica reveló que cuando tiene algo importante que decir o busca mantenerse en contacto con sus seguidores, lo hace a través de un blog llamado Florence by Mills, ahí no puede recibir comentarios.

MANTENDRÁN ELENCO ORIGINAL

Tras incluir a más personajes a Stranger Things a lo largo de sus cuatro temporadas, los hermanos Duffer, creadores de la serie de Netflix, planean reducir las nuevas incorporaciones al elenco para la quinta y última entrega.

"Estamos tratando de no (incluir nuevos papeles) para poder centrarnos en los personajes originales, supongo", contó Ross Duffer al portal IndieWire.

La llegada de Eddie Munson (Joseph Quinn), quien se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fanáticos en la más reciente entrega, representó menos tiempo en pantalla para personajes como Jonathan, encarnado por el actor Charlie Heaton.

"Cada momento que pasamos con un nuevo personaje, estamos quitando tiempo a uno de los otros actores. Así que somos muy, muy cuidadosos acerca de a quién presentamos", agregó Duffer.