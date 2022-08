Arremete contra plataforma

No dejen que Hulu los engañe. No apruebo su historia sobre mi vida. No es 1822. Es 2022. Han robado la historia de mi vida y no me han pagado",. Mike Tyson, Boxeador

Mike Tyson arremetió contra la plataforma de streaming Hulu por la serie que prepara sobre su vida, Mike: Más Allá de Tyson.

La bioserie, que estrenará Star+ en Latinoamérica, fue creada y producida por Steven Rogers, guionista de películas como Yo, Tonya (2017) y Posdata: Te Quiero (2007). Trevante Rhodes, uno de los protagonistas de Luz de Luna (2016), interpreta al polémico ex boxeador.

"Hulu es la versión en streaming de la trata de esclavos", afirmó Tyson en una publicación de Instagram.

NO APRUEBA LA HISTORIA

"No dejen que Hulu los engañe. No apruebo su historia sobre mi vida. No es 1822. Es 2022. Han robado la historia de mi vida y no me han pagado. Para los ejecutivos de Hulu solo soy un maldito negro que pueden vender en una subasta".

Además, publicó un mensaje de tono similar en Twitter

"Ellos son Goliat, yo soy David. Van a rodar cabezas por esto", sentenció.

OCHO EPISODIOS

La polémica serie constará de ocho episodios y estrenará en la plataforma de streaming el 25 de agosto.

"Mike presenta los turbulentos altibajos de la carrera y la vida personal del boxeador Mike Tyson, que pasó de ser un atleta mundialmente conocido a un paria y viceversa", señala la sinopsis oficial de la producción.