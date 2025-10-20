Aboga combatir miedo haciendo películas

Para Gael García la mejor manera de combatir el miedo que se está viviendo en estos tiempos, es escribir libros y hacer películas.

El actor de "Mozart in the jungle", trabajo que le valió el Globo de Oro, así como de "Y tu mamá también" y "Rudo y cursi", tuvo un encuentro con la prensa, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

En el certamen presentó una función especial de "Amores perros", en su 25 aniversario; apoyó al documental "ASCO", del que es productor.

Subrayó que ahora se viven momentos de miedo en el que el arte ayudaría.

"Veo un tiempo de mucho miedo, donde el miedo está ganando y hay que seguir escribiendo libros y haciendo película para vencerlos. Así podremos seguir conversando las cosas y seguir discutiendo con mucha más paz en la conversación y la discusión", sostuvo.