Mickey Lee, exconcursante de "Big Brother", fallece a los 35 años

Mickey Lee, quien participó este año en la temporada 27 de "Big Brother" USA, murió este jueves tras sufrir múltiples ataques cardíacos derivados de complicaciones por una gripe.

La lamentable noticia fue confirmada por su familia este viernes mediante un comunicado difundido en la cuenta de Instagram de su hermano.

¿Qué complicaciones de salud sufrió Mickey Lee?

En el mensaje, recordaron a Lee, de 35 años, como una persona que conquistó al público con su participación en el famoso reality, donde "su autenticidad, fortaleza y espíritu dejaron una huella imborrable tanto en los fans como en sus compañeros de reparto".

Agregaron que será recordada por la alegría que compartía con sus personas cercanas y por las conexiones que logró construir tanto dentro como fuera de la pantalla.

Algunos ex participantes del programa enviaron mensajes de apoyo y cariño a Mickey Lee, quien había sido hospitalizada a principios de la semana, según se reportó.

Detalles sobre la campaña de GoFundMe para Mickey Lee

Durante su participación en el reality, Mickey fue eliminada en la octava semana.

El lunes, la familia de la exconcursante creó una cuenta en GoFundMe para cubrir los gastos médicos que no podían ser solventados por el seguro y lograron recaudar alrededor de 32 mil 500 dólares.

En la misma campaña informaron que, a inicios de la semana, Mickey Lee se encontraba en estado crítico, aunque estable.

Mickey Lee era originaria de Jacksonville, Florida, y residía en Atlanta.