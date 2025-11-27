A la conquista de Hollywood

La realizadora mexicana Michelle Garza Cervera, a quien recordamos por "Huesera" (2023), ha entrado en las "grandes ligas" de la mano de 20th Century Fox, con la reimaginación de uno de los clásicos del cine de suspenso y horror, "La mano que mece la cuna", que tuvo su estreno el pasado 19 de noviembre en Disney+.

"Siempre he tenido la tendencia de abrazar aventuras que me llevan a otro lugar del mundo, a salir por completo de mi zona de confort y la verdad es que siempre me pregunté cómo se hacía una película de estudio en Hollywood", asegura Garza Cervera a EL UNIVERSAL.

Cuando llegó esta oportunidad, la tomó con entusiasmo y con el objetivo de aprender de ello y aunque, afirma, que ha sido retador, comprobó cosas de sí misma y de su trabajo como cineasta que venía maquinando en su subconsciente desde hace tiempo.

"Me comprobé que soy capaz, en verdad es maratónico y tiene un costo emocional y físico hacer una película independiente y autoral como lo fue ´Huesera´, pero es completamente distinto hacer una película dentro de este sistema", dice la cineasta.

¿Cuáles son los retos de hacer cine en Hollywood?

"Lograr atravesar por todos esos mares en un nivel más industrial en donde hay tantos intereses, llevar a cabo todas esas relaciones y salir del otro lado parada y ganando muchas de las batallas, me llena de orgullo, entiendo por qué otros directores pueden darse por vencidos o no lograr completar el proyecto", declara.

Sin embargo, la realizadora mexicana afirma que hacer cine en Hollywood tiene sus complicaciones, principalmente porque es totalmente una industria en donde los intereses comerciales son tanto o más importantes que el filme mismo.

"Hay que entender que aquí es una industria en donde hay de verdad tantas estadísticas y números de por medio, se aleja de lo autoral, de poder decir qué es lo que me gusta o lo que quiero decir, porque aquí es un mundo en donde hay muchos otros intereses y metas comerciales, entonces, obviamente hay muchos retos, es un complicado juego de ajedrez", asegura.

¿Qué aliados encontró en la industria?

Pero no todo fueron baches en el camino, Garza Cervera también encontró aliados "increíbles" en la meca del cine, personas que ya llevan una trayectoria considerable en las grandes producciones y que añadieron su experiencia y creatividad al proceso.

