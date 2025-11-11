Hostigamiento ahora dentro de la división mexicana

Las acusaciones que Fátima Bosch, Miss México, hizo luego de ser insultada por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, pusieron a Miss Universo en el centro de la polémica internacional; sin embargo, un nuevo caso de violencia ha surgido ahora dentro de la división mexicana.

A través de las redes sociales, Michelle Domínguez, Miss Quintana Roo 2025, acusó públicamente a Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, por presuntos actos de hostigamiento y violencia durante su participación en el certamen.

"Fui víctima de violencia de Jorge Figueroa", reveló la modelo en un video en el que también explicó que sufrió insultos, manipulación de chats y discriminación.

¿Qué ocurrió?

Domínguez relató uno de los episodios que vivió y en los que, incluso, hubo violencia física: "En esta serie de actos de violencia vienen insultos, agresiones, fomento al odio y rechazo, discriminación, violencia física... lo fomentó. Provocó que mi compañera de Tamaulipas (Gisella Flores) me golpeara en la cara con un celular y habló con mis compañeras, diciendo que yo era una persona con conductas irregulares, cuando no es cierto".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En otra ocasión, según dijo Michelle, Figueroa habría entrado hasta la habitación en la que se hospedaba y, sin su consentimiento, revisó sus pertenencias. "No solamente me insultó, entró a mi habitación a las casi dos de la mañana, con cinco personas, para hurgar entre mis cosas sin mi consentimiento y, además de lo que les comenté del fomento a la violencia física, también ejerció violencia psicológica y afectó mi desempeño."