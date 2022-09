Se reconcilian Michelle Branch y su esposo tras bofetada

Guadalajara, México.- La cantautora Michelle Branch y el baterista de The Black Keys, Patrick Carney , no continuarán con su proceso de divorcio , por ahora.

El mes pasado, la policía de Nashville arrestó a Michelle Branch por un delito menor de agresión doméstica. La cantante admitió que había abofeteado a su esposo y colaborador, "una o dos veces". Antes de su arresto, Branch tuiteó que Carney la había engañado con su manager y luego borró el tuit. Ese cargo de agresión doméstica fue desestimado y Branch rápidamente solicitó el divorcio.

La intérprete de "Everywhere" está en una posición pública incómoda en este momento. Está promocionando su nuevo álbum The Trouble With Fever, que ella y Carney grabaron juntos durante el transcurso de la pandemia. Sin embargo, Branch decidió hablar abiertamente sobre toda su situación.

En el programa Tamron Hall Show, al que fue invitada este miércoles, Branch dijo que ella y Carney están en terapia de pareja.

"Aquí estoy. Sólo tengo siete meses después del parto de tener un bebé. Todos los padres en la audiencia saben esto: estrés del sueño, estrés de la vida, estrés del matrimonio, estrés del trabajo. Y también habíamos estado en una fiesta de cumpleaños esa noche y había tomado unas copas. Todos los bloques estaban apilados de tal manera que no tuve tiempo de pensar en lo que estaba haciendo. Fue una de esas cosas que pensé: "¿Esto realmente está sucediendo? ¿Esto realmente sucedió?

"Es lamentable que haya sido necesario este evento horrible y traumático para que mi esposo y yo nos demos cuenta de que la forma en que íbamos era insostenible. Tal vez esto nos dé las herramientas para tener un matrimonio más fuerte que nunca. Así que nos arremangamos y hacemos el trabajo, lo que nunca suena divertido, pero lo estamos haciendo", compartió.

La pareja consiguió una orden de reconciliación

Según documentos judiciales conseguidos por TMZ y The Times, la pareja consiguió una orden de reconciliación, una solicitud para suspender su proceso de divorcio sin perjuicio, durante seis meses. Durante ese tiempo, los músicos se someterán a asesoramiento. Una vez que eso termine, decidirán si quieren continuar con el divorcio.

Los músicos se casaron en el Marigny Opera House en Nueva Orleans en abril de 2019. Se conocieron en una fiesta de los premios Grammy y comenzaron a salir durante la producción del álbum de pop-rock de 2017, Hopeless Romantic, que Carney coescribió y coprodujo.

Además de su hija Willie Jacquet, la pareja dio la bienvenida a su hijo Rhys James en agosto de 2018. Branch también tiene una hija adolescente de su matrimonio de 11 años con el bajista Teddy Landau.

Branch lanzará su próximo álbum, The Trouble With Fever, este viernes y Carney se encuentra actualmente en el Dropout Boogie Tour de Black Keys.