En dos días, Mi Villano Favorito 4 recauda 47 millones de dólares

Mi Villano Favorito 4 (Despicable Me 4) ha recaudado 47,6 millones de dólares en sus dos primeros días de estreno, alcanzando este viernes la impresionante suma de 20,4 mdd, según Variety.

Se estima que la cinta de Universal e Ilumination obtendrá aproximadamente 120 mdd durante los primeros días de vacaciones. Su presupuesto fue de 100 mdd, una producción relativamente económica para un filme animado.

La principal competencia de la cuarta entrega de la franquicia, es sin lugar a dudas Intensa-Mente 2 (Inside Out 2), la cual el jueves ganó 7,2 mdd, elevando su recaudación a 503,6 mdd.

Intensa-Mente 2, dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, ahora se encuentra como la segunda cinta animada más taquillera en Estados Unidos y la sexta a nivel mundial.

Un Lugar en Silencio: Día Uno (A Quiet Place: Day One) logró recaudar 4,7 mdd el Día de la Independencia de EU, alcanzando en su total nacional 73,3 mdd; mientras que Sound of Hope: The Story of Possum Trot, de Angel Studios, se estrenó con 3,2 mdd.

En quinta posición se ubica Horizon: An American Saga, financiada y protagonizada por Kevin Costner, con 1,9 millones de dólares.