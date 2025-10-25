Megan Fox y Machine Gun Kelly estarían nuevamente juntos

Parece que los esfuerzos de Machine Gun Kelly por reconquistar a Megan Fox finalmente dieron resultado, pues la pareja volvió a convivir tras tres meses de distanciamiento.

Sin embargo, su separación anterior estuvo rodeada de rumores de infidelidad por parte del cantante, lo que generó dudas sobre el futuro de su relación.

¿Cuál es el contexto de su relación?

De acuerdo con People, Fox y MGK han estado conviviendo como familia desde el nacimiento de su hija, Saga Blade, en marzo pasado. "Pasa prácticamente todas las noches en casa de Megan con la bebé, y se comportan como pareja, aunque aún no han puesto etiquetas ni hecho nada oficial", señaló una fuente al medio.

Aunque siguen viviendo en casas distintas, situación que se conoce desde finales de 2024 tras su ruptura, el músico estaría priorizando a la bebé, lo que ha fortalecido su vínculo. "Las cosas van muy bien ahora. Él es increíble con la bebé, y ella disfruta mucho pasar tiempo con él", agregó el informante.

¿Qué ha dicho la pareja sobre su situación actual?

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información. MGK se prepara para su gira Lost Americana Tour, que comenzará el 15 de noviembre en Orlando, Florida, y aún se desconoce si la actriz de "Transformers" lo acompañará.

¿Cuáles son los antecedentes de su relación?

Megan y Colson Baker, nombre real del músico, mantienen una relación marcada por altibajos. Se conocieron en 2020 y se separaron en 2024, aunque no sería la primera vez que enfrentan una crisis. Ese mismo año, medios estadounidenses informaron que la actriz, antes del nacimiento de su hija, había encontrado mensajes comprometedores con otras mujeres en el teléfono del artista.

Diversas versiones señalaban que Fox estaba cansada de los comportamientos de Kelly y que la ruptura sería definitiva. Previamente al hallazgo, en marzo de 2024, la actriz habló sobre el lazo especial que los une: "Lo que puedo decir es que él es lo que yo llamo mi ´alma gemela´, y siempre existirá un lazo entre nosotros, sin importar qué pase", expresó Fox, quien también tiene tres hijos con su exesposo Brian Austin Green.

"No sé en qué forma será, pero siempre estaré conectada con él de alguna manera", añadió. Megan es madre de Bodhi, Journey y Noah, fruto de su matrimonio con Green.