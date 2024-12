Diego Luna y México, rumbo a los Globos de Oro 2025

Por: Agencia Reforma

Diciembre 09, 2024 - 11:58 a.m.

El nombre de México resonó este lunes durante el anuncio de las nominaciones a los Globos de Oro 2025, en especial gracias a la mención de Diego Luna en la categoría de mejor actor de reparto en televisión.

El "charolastra" consiguió dicha nominación gracias a su papel de Andy Luján en la serie de comedia La Máquina, como el mánager de Esteban Osuna (Gael García Bernal), un boxeador que pasa por un muy mal momento de su carrera.

Esta es la segunda nominación de Luna en una ceremonia de los Globos de Oro, luego de recibir una mención a mejor actor en una serie de drama en 2023, por su papel en Andor, de la saga de Star Wars.

El mexicano se debatirá en su categoría contra Tadanobu Asano, por Shogun; Javier Bardem, por Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story; Harrison Ford, por Shrinking; Jack Lowden, por Slow Horses, y Ebon Moss-Bachrach, por The Bear.

Y aunque ellos como tal no obtuvieron nominaciones, cabe mencionar que dos miniseries creadas por mexicanos brillarán en la próxima ceremonia de los Globos de Oro, a celebrarse el 5 de enero de 2025.

La primera de ellas es la aclamada Disclaimer, creada, escrita y dirigida por Alfonso Cuarón, un drama de suspenso psicológico basado en la novela homónima de 2015, de Renée Knight. Recibió tres nominaciones, incluyendo mejor serie limitada, antológica o película hecha para televisión.

Sus dos protagonistas, Cate Blanchett, quien da vida a una documentalista que se ve obligada a afrontar su pasado, y Kevin Kline, el padre de un niño que se ahogó en Italia 20 años atrás, consiguieron nominaciones en las categorías actorales en una serie limitada, antológica o película hecha para televisión.

Disclaimer, que cuenta con un 77 por ciento de críticas positivas en Rotten Tomatoes, se proyectó en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia y en el de Toronto 2024, para después estrenarse en octubre en exclusiva por la plataforma Apple TV+.

Igual con tres nominaciones, destacó este lunes en el anuncio de los Globos de Oro la miniserie True Detective: Night Country, escrita y dirigida por la mexicana Issa López, y que compite contra Disclaimer en la misma categoría principal de mejor serie limitada, antológica o película hecha para televisión.

De igual forma, sus dos protagonistas, Jodie Foster y Kali Reis, fueron consideradas en las categorías de mejor actriz y actriz de reparto de mejor serie limitada, antológica o película hecha para televisión.

Ambas miniseries con sangre mexicana se enfrentarán en la categoría principal a Bebé Reno, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, The Penguin y Ripley.

México también tendrá mucha representación gracias a Emilia Pérez, la cinta más nominada de este año, con 10 menciones en total, incluyendo mejor película musical o de comedia, mejor director y mejor actriz.

Aunque de producción francesa, el controvertido filme musical de Jacques Audiard se ubica casi en su totalidad en México y está hablado generalmente en español. Mezcla géneros como el musical, el thriller, la comedia negra y hasta la telenovela.

Emilia Pérez cuenta la historia de un narcotraficante mexicano, Juan "Manitas" Del Monte (Karla Sofía Gascón), quien sueña con someterse encubiertamente a una cirugía de transición de género, comenzando así una nueva vida.

Gascón, que se convirtió en la primera actriz trans en la historia en estar nominada en una categoría de cine en los Globos de Oro, ya hizo historia en Cannes al ganar el premio a mejor actriz junto al resto de sus compañeras en el filme, Zoe Saldaña, Selena Gomez y Adriana Paz.

Y de hecho Selena Gomez, que en Emilia Pérez habla y canta en español, y recientemente fue duramente criticada por Eugenio Derbez por no manejar correctamente el idioma, también figuró bastante en las nominaciones de este lunes.

La cantante de raíces mexicanas (sus abuelos paternos eran de Monterrey) consiguió dos nominaciones: mejor actriz de reparto en una película, por su papel en Emilia Pérez, y mejor actriz en una serie de comedia o musical, por Only Muders in The Building, la cual también produce.