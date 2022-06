México irá al Festival de Animación de Annecy

La noticia la dio el cineasta tapatío Guillermo del Toro a través de un breve video compartido este fin de semana.

"Mis amigos Marcel Jean y Mickael Marin del Festival de Annecy me pidieron presentar al país que será honorado en el festival en 2023. Ese país va a ser México. ¡Viva México, cabrones!", dijo Del Toro, combinando francés y español, en el clip difundido en redes sociales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también difundió la noticia sobre la invitación y señaló que fue resultado de los esfuerzos del canciller Marcelo Ebrard para promover el trabajo creativo y cinematográfico de los mexicanos en el exterior.

"México y la Secretaría de Relaciones Exteriores llevarán a Annecy un catálogo lleno de diversidad de animadores para promover a una nueva generación de vanguardia artística, y promover al país como centro internacional de atracción de inversiones y talento. De tal modo que de todo el mundo se reciban producciones que quieran trabajar con mexicanos y en México en el espectacular e infinito espacio creativo de la animación", dice el comunicado del sitio oficial de la SRE

La edición 46 del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy culminó el 18 de junio, en Francia, y contó con el documental de animación mexicano Home is Somewhere Else, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, en la categoría de competencia Contrechamp.

Plasma Del Toro sus manos en Annecy

Guillermo del Toro asistió al festival de Annecy para mostrar un avance de su más reciente trabajo: Pinocho.

Durante su estancia, los organizadores del evento tomaron moldes de las manos del director de La Forma del Agua para un futuro paseo de la fama que será colocado en el Museo de Animación de Annecy.

Michel Ocelot (Azur y Asmar, Kirikou y la Hechicera), Jennifer Lee (Frozen), Joe Dante (Gremlins), Georges Schwizgebel (The Man with No Shadow) y Masaaki Yuasa (Inu-Oh) fueron otros directores que plasmaron sus huellas dactilares.