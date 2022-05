Met Gala: Kim Kardashian reusó un vestido de Marilyn Monroe

Kim Kardashian, de 41 años, rehusó el legendario atuendo la noche de este lunes durante la Met Gala, convirtiéndola en la única persona, además de Marilyn, en usar exactamente el mismo look.

El vestido de malla ceñido a la piel, que tiene más de seis mil cristales cosidos a mano, era parte del patrimonio de Monroe hasta que en 1999 fue vendido por Anna Strasberg, hija del director, actor y profesor de cine y teatro Lee Strasberg, a quien Marilyn le dejó todos sus objetos personajes cuando falleció en 1962.

El museo Ripley's Believe It or Not!, de Florida, compró el vestido en una subasta en 2016 por 4.8 millones de dólares. Después de impuestos y tarifas, fue valorado en más de cinco millones, lo que lo convierte en el "vestido más caro del mundo" jamás vendido en una subasta, de acuerdo con el diario The Post. Actualmente está valuado en 10 millones de dólares.

Cuando Monroe le pidió a la diseñadora de vestuario Jean Louis que le hiciera un vestido, ella le dijo: "Quiero que diseñes algo verdaderamente histórico, un vestido deslumbrante que sea único en su tipo, uno que sólo Marilyn Monroe podría usar", según se explica en la exhibición de Ripley.

El vestido sin forro hizo imposible que Monroe usara ropa interior y se sabe que estaba tan ajustado que la actriz tuve que esperar a que lo cosieran y cerrarán mientras ella lo tenía puesto.

"La idea realmente me vino después de la gala, en septiembre del año pasado. Me dije a mí misma: '¿qué hubiera hecho yo con la temática americana si no hubiera sido el look que llevé de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y la respuesta es: Marilyn Monroe", explicó Kim Kardashian a la revista Vogue.

Kardashian y el equipo de Ripley hablaron con expertos en la conservación de prendas, valuadores, archivistas y modistas para obtener orientación sobre cómo hacer que el vestido "asistiera" a la Met Gala.

Se acordó que no se le harían modificaciones para mantenerlo en su estado actual, lo que obligó a Kardashian a bajar de peso en un tiempo límite.

"Este es el vestido de Marilyn Monroe. Tiene sesenta años. Tuve esta idea de ponérmelo y probármelo", dijo Kardashian en la alfombra roja del Met. "Llegaron con guardias armados y guantes. Me lo probé y no me quedó. Tuve que perder 16 libras (alrededor de 7.2 kilogramos)".

Y debido a que la preservación del vestido era la máxima prioridad de la noche, Kardashian solo usó el original para la alfombra roja; más tarde usó una réplica hecha a la medida.