Se une a campaña en contra del cáncer de mama

La cantante Thalía volvió a ser tendencia, pero esta vez por un motivo solidario. La intérprete de éxitos como "Amor a la mexicana" compartió en Instagram un mensaje de apoyo a la campaña de la American Cancer Society, en el mes de acción contra el cáncer de mama.

"Octubre es el mes de la acción contra el cáncer de mama, y me uno a @AmericanCancerSociety para apoyar a quienes más lo necesitan. Únete a esta causa y toma acción hoy en cancer.org. ¡Juntos podemos marcar la diferencia!", escribió la cantante invitando a sus millones de seguidores a informarse, donar y participar en acciones de prevención.

La publicación incluyó unas fotos de Thalía con un gesto sereno y un look sobrio. Sin embargo, varios usuarios notaron un cambio en su rostro, lo que desató comentarios sobre posibles intervenciones estéticas y su salud. Entre la preocupación y el cariño, los fans escribieron mensajes como: "Ya no te hagas más arreglos en la cara, por favor, eres muy linda" o "¿Qué te pasó?"

La artista, sin embargo, no respondió a las especulaciones y mantuvo el enfoque en la causa que promovía.