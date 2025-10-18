Recibe premio La Musa 2025

Ángela Aguilar se sinceró al recibir el premio musical La Musa 2025, el cual reconoce su talento como compositora, la cantante de 22 años agradeció el galardón y también el apoyo en estos tiempos, los cuales calificó de "muy difíciles".

La hija de Pepe Aguilar leyó un mensaje en el que confesó que está en un momento complicado de su vida, incluso, al subir al escenario, con una risa nerviosa se dijo temerosa por estar en un cuarto lleno de gente.

"Estar ahorita, en este punto de mi vida, en un cuarto lleno de gente, me da mucho miedo", expresó ante el silencio de los presentes, que previo a que empezara a hablar le dieron un aplauso.

Ángela aseguró que escribir canciones ha sido su manera de entender lo que vive incluso cuando las palabras habladas ya no le hacen sentido, y que esta actividad ha sido como un bálsamo y un salvavidas.

"Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento", expresó.

La cantante de regional mexicano, quien comenzó su carrera en la música cuando era una niña, mencionó la importancia del apoyo entre mujeres, a quienes dijo, les cuesta el doble cada logro en esta industria, y los errores pesan tres veces más.