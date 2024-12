Defiende Leonardo a Ángela

Por: El Universal

Leonardo Aguilar, el hermano de Ángela Aguilar, no se quedó callado ante las críticas y los ataques del youtuber ZorritoYoutubero, quien exhibió el mensaje que el hijo de Pepe Aguilar le mandó defendiendo a su hermana y pidiéndole que dejara de una vez por todas de molestar a su familia.

Leonardo, quien públicamente se ha mantenido al margen de la polémica que rodea a su hermana tras hacer público su romance con Christian Nodal, esta vez sacó las garras por su hermana menor y lo hizo a través un mensaje en Facebook.

El youtuber ZorritoYoutubero le ha dado seguimiento a la polémica de su hermana con su esposo Christian, desde que el cantante de regional mexicano anunció su separación de Cazzu, la madre de su hija Inti.

Antes de Nodal, Ángela dividió opiniones por un comentario que hizo sobre su "sangre argentina", sin embargo, fue a raíz de su romance con Nodal que las críticas y el hate en redes no han parado; incluso, en la entrega de los Kids´ Choice Awards México los chiflidos y el abucheo a la cantante fueron evidentes.

El pasado 8 de octubre, cuando Ángela Aguilar cumplió 21 años, Leonardo le dedicó un amoroso mensaje a su hermana menor, con quien ha compartido el escenario desde que eran unos niños.

"Ángela, que bendición ha sido crecer contigo. Le agradezco a la vida por haberme dado una compañera como tú. ¡Cuántas cosas hemos vivido! Estoy muy orgulloso de ti. Te amo muchísimo. Disfruta tu vida, disfruta tus 21, te amamos", se lee.

El amor incondicional de Leonardo salió a flote con el mensaje que le mandó al youtuber, en el que le escribió:

"Vato, con una mujer es fácil meterte, pero a ver, hazlo conmigo. Ya deja de molestar a mi familia, no te hemos hecho nada y ni nos interesa tu existencia. Cuando quieras nos vemos las caras frente a frente, a ver si muy hombre", escribió, a lo que el youtuber respondió:

"¿Para qué quieres verme en persona? ¿me quieres dar unos besos o qué? Jajaja, y si no te interesa mi existencia, para qué tomarte el tiempo de escribirme".

Cibernautas piden ya parar con el bullying que ha recibido desde abril Ángela Aguilar, pues dicen que ultimadamente es la vida de ella. La cantante, de 21 años, dijo en una reciente entrevista con la revista "Glamour", que trabaja en su salud mental para poder sobrellevar las críticas que se hacen sobre ella en redes, y admitió que ya maneja mejor ese tema.

"No quiero que nada se esconda para caerle bien a los demás... ya no me tengo que esconder para caerles bien; si les caigo bien qué bueno, me encanta, y si no, también", dijo tajante.

