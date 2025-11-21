Belinda y Cazzu se encuentran en evento y desatan memes

Las redes sociales estallaron ante el esperado encuentro entre Belinda y Cazzu el pasado 20 de noviembre durante un evento donde las exparejas del cantante de regional mexicano, Christian Nodal, coincidieron por primera vez.

El momento fue compartido por Belinda en redes sociales, al postear un video en el que se le puede ver en una breve charla con la argentina, provocando todo tipo de reacciones.

¿Qué ocurrió?

Tras protagonizar una fuerte polémica por el pasado que comparten con Nodal, ahora esposo de la también cantante Ángela Aguilar, Belinda y Cazzu se volvieron tendencia en la red al posar juntas, desatando una ola de memes. Los internautas destacaron que el pasado 20 de noviembre fue un día memorable en la cultura mexicana por la icónica foto y el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo.

El breve encuentro entre las famosas desató los rumores de futuras colaboraciones, pues el talento de ambas siempre ha sido destacado entre sus fans. Las referencias a emblemáticas películas no pudieron faltar, pues las cantantes comparten pasado en común. Asimismo, no se hicieron esperar los guiños a Nodal al ver a sus exparejas juntas.

¿Cuál fue la respuesta de los usuarios?

Muchos usuarios aseguraron que tanto Belinda como Cazzu disfrutarían de todo lo que provocaría verlas juntas, pues la polémica continúa vigente.