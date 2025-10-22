Vuelve a Hollywood

Después de haber sido despedida de la franquicia de "Scream" por sus comentarios a favor del pueblo de Palestina, la actriz Melissa Barrera volverá al cine de Hollywood y lo hará de la mano de John Travolta.

De acuerdo con información publicada por el sitio "Deadline", la actriz mexicana se unió al elenco de "Black Tides", un thriller de supervivencia y que protagonizará junto al legendario actor.

La historia sigue a Bill Pierce (Travolta), un padre que por diversos motivos vive distanciado de su hija Rebecca (Barrera) y su nieto. En un intento por recuperarlos emprende un viaje en velero, pero pronto es atacado por orcas, desatando una lucha por la supervivencia en mar abierto.

Por su parte, el director, Renny Harlin, destacó el profesionalismo de Barrera y, la química que se ha creado entre ella y Travolta.

"Melissa aporta pasión y vulnerabilidad a un papel que lo exige todo: emocional, física y cinematográficamente. Ella y John juntos magia y elevan cada detalle de esta historia", dijo al portal estadounidense.

El rodaje inició hace unos días en Gran Canaria, España, y contará con la participación de Ella Bleu Travolta, hija de John Travolta, así como de Álvaro Mel y Dylan Torrell.

Hasta el momento "Black Tides" no tiene fecha de estreno, pero ya se coloca como una de las historias más esperadas.