Sin presión por romance de su mamá Alicia Villarreal

Luego de dar a conocer que mantiene un distanciamiento con su madre, Alicia Villarreal, Melenie Carmona volvió a abordar la vida sentimental de la intérprete, quien inició una relación con el creador de contenido Cibad Hernández, tras su divorcio del fundador de Kumbia Kings, Cruz Martínez.

Ante las dudas de sus seguidores sobre si se sentía presionada por el romance de su famosa madre, Melenie aclaró que no y destacó cuáles son sus verdaderos deseos: "Siempre voy a querer ver a mi mamá feliz. No es que no esté compartiendo su felicidad, simplemente toda su felicidad no depende de una sola persona", escribió en Instagram.

La joven había mencionado anteriormente que, debido a los cambios en la dinámica familiar, evitaba ir a la casa de la intérprete, ya que su cuarto y el de sus hermanos habían cambiado con la nueva relación de su madre, y además quería evitar encontrarse con Cibad.