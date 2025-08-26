Volverá a filmar en México

Se dio a conocer que la película "Coyote", del cineasta de Beernz Prince, planea llegar a las salas en 2026, donde la mayor parte de la producción se filmará en Nuevo México, otra parte en Italia, además de Nogales, Sonora, y Arizona.

La sinopsis del filme señala que la historia abordará a una familia mexicana que intenta cruzar ilegalmente a Estados Unidos con la ayuda de un traficante retirado.

Además de la participación de Gibson, el elenco incluye a Esaí Morales, quien interpretará al "coyote" y Karla Rodríguez Coronado en el papel de la madre de una niña que busca cruzar hacia Estados Unidos, indicó el portal Expreso.

También se mencionó que el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, sostuvo una reunión con parte del elenco y los productores de la película, originarios de Estados Unidos.

En esa reunión, se acordó brindar todo el apoyo logístico y de seguridad para las dos semanas de trabajo fílmico que se llevará a cabo en la referida población.



