Maratón del terror

Es octubre y la necesidad de consumir historias de terror se contagia. Mientras unos buscan los estrenos, para otros es la oportunidad de revivir los clásicos del cine mexicano y volver a sentir el gusto por el temor. Por ello, en esta ocasión Grok, la Inteligencia Artificial de X, identificó las películas mexicanas, de entre el largo historial de producciones, como las mejores en el género y fue la cinta "Hasta el viento tiene miedo", filmada en 1968 como la de mayor impacto emocional.

EL ESCAPULARIO

Basada en la obra de la literatura de terror, "El escapulario" sigue la historia de una mujer que cuenta con un objeto milagroso, un escapulario que mantiene a salvo a quien lo posea, pero esta historia dará un giro inesperado. A cargo de Servando González, la cinta de terror está protagonizada por actores como Enrique Lizalde, Enrique Aguilar y Carlos Cardán. Puedes encontrarla en YouTube.

EL ESCAPULARIO.

EL LIBRO DE PIEDRA

Esta inquietante historia, dirigida por Carlos Enrique Taboada, sigue a una familia que se encuentra con una misteriosa estatua de un niño con un libro que despierta un oscuro secreto. Con la participación de actores como Marga López, Joaquín Cordero y Norma Lazareno, "El libro de piedra" es un referente del cine de terror en México. Puedes encontrarla en plataformas como Mubi y YouTube.

EL LIBRO DE PIEDRA.

EL ESQUELETO DE LA SEÑORA MORALES

Dirigida por Rogelio A. González, esta película se adentra en la vida de un hombre que es hostigado por su esposa y termina enfrentándose a una serie de eventos aterradores por una relación enfermiza. Con una memorable actuación de Arturo de Córdova, esta obra se ha convertido en un clásico del cine mexicano. Disponible en streaming a través de diversas plataformas, incluyendo ViX, Claro Video y YouTube.

EL ESQUELETO DE LA SEÑORA MORALES.

HASTA EL VIENTO TIENE MIEDO

Una historia de suspenso dirigida por Carlos Enrique Taboada que sigue a un grupo de estudiantes en un internado donde comienzan a experimentar fenómenos paranormales. La película, que presenta a actrices como Marga López, Maricruz Olivier, Alicia Bonet, Norma Lazareno y Renata Seydell, ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de los amantes del cine de terror. Puedes verla en Tubi y YouTube.

HASTA EL VIENTO TIENE MIEDO.

LA LLORONA

Destaca esta película clásica por su atmósfera inquietante y la interpretación de los actores Luz María Aguilar, Mauricio Garcés y Carlos López Moctezuma, quienes logran transmitir el miedo y la desesperación asociados con el mito. A través de su narrativa, la película explora temas como la culpa, la pérdida y el sufrimiento, convirtiéndose en un clásico del cine de terror mexicano.

La llorona.

VENENO

Esta película, dirigida por Carlos Enrique Taboada, mezcla la inocencia infantil con elementos oscuros. Dos niñas se involucran en un mundo de brujería y engaños que las lleva a situaciones aterradoras. Con las actuaciones de Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez, "Veneno para las hadas" es una joya del cine mexicano. Está disponible en la plataforma Tubi.

VENENO.

EL VAMPIRO

La gran revelación de la película es Germán Robles como el conde Lavud. Su debut en el cine fue tan poderoso que redefinió para siempre la figura del vampiro en México. Robles dota a Lavud de una presencia hipnótica y controlada, lejos del monstruo grotesco, su amenaza radica en la elegancia y en la frialdad de su mirada. Está disponible en YouTube.