Libres de drama y estrés, mejor que nunca

Ciudad de México

El actor Brad Pitt reveló sentirse agradecido por tener la compañía y los consejos de su novia Inés de Ramón, quien lo aconsejó y apoyó durante todo su proceso de divorcio, según explicó una fuente cercana al Daily Mail.

"Él (Brad Pitt) siente que ha encontrado a la indicada en Inés, ya que está libre de dramas, estrés y la respeta para ayudarlo a tomar decisiones sobre su carrera.

ESTÁ FELIZ

"Brad está feliz de que no haya ningún drama con ínes. Él no tiene que pensar en nada negativo cuando está con ella", compartió el informante.

La fuente también explicó al medio citado que el actor parece sentir una tranquilidad al estar con su actual pareja, argumentando que siente más paz que con su ex.

"Están en su propio mundo y disfrutan de la compañía del otro. No es que Brad tenga muchas tensiones en su vida, aunque todo el mundo sabe que actualmente una de las tensiones más importantes es Angie (Angelina Jolie)", aseveró.

Sin embargó, también se reveló que el actor no tiene planes de casarse aún, ya que considera que si esta relación no funciona, no volverá a tener ningún romance.

"Él (Brad Pitt) confía en ella (Inés de Ramón) y descubre que ella es lo mejor para él y que no hay ninguna agenda oculta. Él ve esta como su última relación. Si eso lleva al matrimonio, no será pronto, ya que no han estado hablando de ello.

ENAMORADOS

"Están felices y quieren ver adónde les lleva la convivencia. Brad está feliz y enamorado de su novia, Inés, pero cualquier señal de compromiso, casamiento o fuga no está en el futuro cercano. Brad no tiene problemas en casarse de nuevo, pero simplemente no es algo que esté en la mente de ninguno de los dos", aclaró la fuente.





Brad Pitt e Inés de Ramón han sido vistos numerosas veces dándose detalles románticos y pasando tiempo de calidad desde que su relación se hizo pública al ser fotografiados por primera vez en 2022.

El actor de Érase una vez en Hollywood (One Upon a Time in Hollywood) mantuvo una relación amorosa con la actriz Angelina Jolie, con quien terminó, en 2016, luego de 12 años de haberse conocido.

Pitt y Jolie han estado envueltos en una gran cantidad de batallas, tanto por la custodia de sus seis hijos, como por la adquisición de un viñedo francés que le pertenecía a ambas estrellas.