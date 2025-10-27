¿Reconciliación?

Parece que los esfuerzos de Machine Gun Kelly por reconquistar a Megan Fox finalmente dieron resultado, pues la pareja volvió a convivir tras tres meses de distanciamiento.

Sin embargo, su separación anterior estuvo rodeada de rumores de infidelidad por parte del cantante, lo que generó dudas sobre el futuro de su relación.

De acuerdo con People, Fox y MGK han estado conviviendo como familia desde el nacimiento de su hija, Saga Blade, en marzo pasado.

"Pasa prácticamente todas las noches en casa de Megan con la bebé, y se comportan como pareja, aunque aún no han puesto etiquetas ni hecho nada oficial", señaló una fuente al medio.

Aunque siguen viviendo en casas distintas, situación que se conoce desde finales de 2024 tras su ruptura, el músico estaría priorizando a la bebé, lo que ha fortalecido su vínculo. "Las cosas van muy bien ahora. Él es increíble con la bebé, y ella disfruta mucho pasar tiempo con él", agregó el informante.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información.

MGK se prepara para su gira Lost Americana Tour, que comenzará el 15 de noviembre en Orlando, Florida, y aún se desconoce si la actriz de "Transformers" lo acompañará.

RELACIÓN INTERMITENTE

Megan y Colson Baker, nombre real del músico, mantienen una relación marcada por altibajos. Diversas versiones señalaban que Fox estaba cansada de los comportamientos de Kelly y que la ruptura sería definitiva. Previamente al hallazgo, en marzo de 2024, la actriz habló sobre el lazo especial que los une y dijo: "Él es lo que yo llamo mi ´alma gemela´, y siempre existirá un lazo entre nosotros".

"No sé en qué forma será, pero siempre estaré conectada con él de alguna manera", añadió.

Megan es madre de Bodhi, Journey y Noah, fruto de su matrimonio con Green.



