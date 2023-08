Producirán "Meet Me at the Lake"

Ciudad de México

Los Duques de Sussex, Enrique y Meghan Markle, compraron los derechos de una novela romántica "Meet Me at the Lake" para producirla como película.

Según informes del diario británico The Sun, Enrique y Meghan encabezan la producción de este próximo filme para llevarlo a Netflix, como parte de su acuerdo con la plataforma.

De acuerdo con las estimaciones de especialistas consultados por dicho medio, los Duques de Sussex habrían pagado 3 millones de dólares para obtener los derechos de una historia de amor de la autoría de la ex periodista Carley Fortune.

"Meet Me at the Lake" narra la historia de una pareja que se conoce a sus 30 años en Toronto, Canadá. Además toca temas relacionados indirectamente a Enrique y Meghan, tales como la pérdida de un padre en un accidente automovilístico, la depresión postparto y la importancia de la salud mental.

ATRAPADOS POR LA HISTORIA

"Los temas del libro atraparon a la pareja y fue elegido para su primera adaptación con Netflix", reveló una fuente a The Sun.





La compra de los derechos de esta novela es el siguiente paso grande de la pareja de Duques tras el escándalo de la cancelación de su contrato con la plataforma Spotify por la falta de éxito con el podcast protagonizado por la también actriz, Meghan Markle.

La novela de Carley Fortune vio la luz en mayo de este 2023, y logró la venta de 37 mil copias durante su primera semana en estantes.

Por su parte, el portal Deadline detalló que la cinta fue pagada a nombre de la casa productora Archewell Productions, como parte del acuerdo que comparten el Príncipe Enrique y Meghan con Netflix, el cual les ha permitido llevar a la pantalla chica su docuserie homónima, donde detallan las dificultades por las que pasaron con la prensa durante su etapa como miembros de la Familia Real.