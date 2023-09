Encabezará medio tiempo del Super Bowl

Ciudad de México

El intérprete de "DJ Got Us Fallin´ in Love" será el artista principal, por lo que se espera que en las próximas semanas la NFL revele quién acompañará al cantante a uno de los escenarios más cotizados alrededor del mundo.

"Es el honor de mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí. Gracias a los fans y a todos los que hicieron posible esta oportunidad", dijo el cantante.

Apple Music, la NFL y Roc Nation informaron que el juego será en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, y será transmitido por el medio CBS.