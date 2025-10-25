Los quiere juntos a todos

Aunque el regreso de OV7 a los escenarios será de forma incompleta, M´balia Marichal aseguró que la magia del grupo sigue intacta. Durante los ensayos del "90´s Pop Tour: El Antro", la cantante habló con honestidad sobre los retos físicos de volver al escenario, la ausencia de algunos compañeros y su visión sobre la reconciliación con los exintegrantes del grupo.

"Esto está divertidísimo, está muy emocionante. Los bailarines son brutales y el reto ha sido ponernos a su altura. Nos pusimos a calentar, a levantar el estándar otra vez, y se ha convertido en algo escénicamente no visto en muchísimos años", dijo sonriente.

M´balia confesó que regresar al escenario no ha sido fácil, ya que lleva dos años sin cantar ni hacer ejercicio, pero asegura que la energía del público lo compensa todo.

"Claro que conlleva un reto, pero afortunadamente el cuerpo da, la salud da, y todo regresa a su lugar. El cuerpo tiene memoria", explicó ante los medios de comunicación.

¿Qué integrantes participan en el 90´s Pop Tour?

En esta nueva etapa, M´balia comparte el escenario con Érika Zaba, Kalimba y Ari Borovoy, quienes decidieron integrarse al "90´s Pop Tour" sin usar el nombre OV7, debido a que la marca pertenece a los siete integrantes originales.

"Esto es parte de la vida. Me encantaría que todo estuviera bien, pero también sé que estas cosas toman tiempo. Al final, el amor y la música siempre encuentran la forma de reunirnos", aseguró. La intérprete reconoció que, aunque hay heridas y diferencias, el cariño entre los excompañeros permanece.

"Definitivamente, siempre estar los siete es algo especial. Nos ha tocado hacer conciertos con cuatro, con cinco, con seis... y nunca estamos pensando en el que falta. Pensamos en lo que tenemos y en cómo usar las herramientas que hay."

¿Cuál es la perspectiva de M´balia sobre el futuro de OV7?

La artista aseguró que no guarda rencor y que mantiene la esperanza de que algún día los siete integrantes vuelvan a compartir un mismo escenario.

"Sueño con el día, y te puedo decir que todos soñamos con el día, en que podamos estar los siete de nuevo, como si nada hubiera pasado. Sí, es penoso, pero son cosas humanas. Al final, esta es mi familia", expresó.