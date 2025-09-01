Show de Broadway genera críticas

La comedia romántica de Broadway "Maybe Happy Ending" no está en un lugar muy feliz estos días. Una controversia de casting amenaza con empañar el brillo del espectáculo tras ganar el premio Tony.

El conflicto comenzó cuando los productores del musical con sede en Corea del Sur eligieron a Andrew Barth Feldman como el protagonista masculino cuando la estrella original Darren Criss se retire, reemplazando efectivamente a un actor asiático por uno blanco.

Eso provocó denuncias por parte de la Coalición de Actores Asiático-Estadounidenses, el Consorcio de Teatros y Artistas Asiático-Estadounidenses, así como artistas asiático-estadounidenses prominentes como Conrad Ricamora, Ruthie Ann Miles, Kay Sibal, Jose Llana, Kay Sibal y BD Wong, quien se convirtió en el primer actor asiático en ganar un Tony en 1988 por "M. Butterfly".

El Consorcio de Teatros y Artistas Asiático-Estadounidenses ha pedido a los productores que vuelvan a elegir a un protagonista de ascendencia asiática, calificando el casting de Feldman como una "afrenta a nuestra comunidad" y una "bofetada en la cara".