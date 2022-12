Mauricio Castillo defiende a Yordi de las críticas de Sasha Sokol

Hace unos días, Yordi Rosado habló sobre el escándalo en el que se vio envuelto cuando, en una entrevista para su programa de YouTube, Luis de Llano hizo algunas revelaciones sobre Sasha Sokol; mismas que terminaron con una demanda de la cantante hacía el productor, pues aseguró lo que muchos normalizaron como una relación amorosa, en realidad se habría tratado de un abuso, ya que tan sólo tenía 14 años.

El conductor, que después fue duramente atacado, reconoció que en su momento no supo cómo reaccionar y la situación terminó saliéndose de sus manos por falta de experiencia. Sin embargo, Sokol no coincidió con las palabras de Rosado y, a través de las redes sociales, le aclaró que en realidad lo que le faltó fue empatía.

Ahora que el tema ha vuelto a causar polémica, el excompañero de Yordi en "Otro Rollo", Mauricio Castillo, ha salido en su defensa y durante un encuentro con los medios de comunicación le expresó su completo apoyo.

Castillo destacó que Rosado hace un gran trabajo y que su responsabilidad no era ser empático con la exTimbiriche, como ella se lo recriminó: "La responsabilidad de Yordi es hacer bien su trabajo y lo hace muy bien. No tiene ninguna obligación de ser empático como dice, con todo respeto para Sasha, en una declaración tan fuerte como la que hizo Luis de Llano", dijo en declaraciones retomadas por el canal de Berenice Ortiz.

Asimismo fue tajante al aclarar que su amigo no tiene que estar en medio de un problema que no es suyo, y que sólo Sasha y Luis son quienes deben resolverlo: "El problema yo creo se tiene que resolver entre Luis de Llano y Sasha; el problema no es Yordi o si fue más empático o menos empático o no lo fue. La responsabilidad de Yordi fue muy clara", agregó.