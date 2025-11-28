¡Sigue la química!

La primera vez que los integrantes de Matute se subieron al escenario como una banda, su audiencia fue de tan sólo nueve personas.

La agrupación se alista para presentarse, por duodécima ocasión, en la Arena Ciudad de México. Un hito que, según Jorge D´Alessio, vocalista y fundador, se explica por un factor clave...

"Venimos de un lugar genuino. Es decir, la banda no se armó como el proyecto de una disquera, sino de seis músicos que buscaban disfrutar de la música con la que crecieron y que decidieron cambiar la forma de cómo se interpretaba", indica Jorge.

Para él, la química y buena relación que tienen los integrantes (Ignacio Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado, Paco Morales, Tana Planter y él) es algo que se nota y atrae al público.

"Esta no es una banda que suene en la radio, tampoco está en la televisión, pero sí sonamos en las reuniones familiares, en las borracheras con amigos, en los viajes por carretera, en fin, por eso un concierto de Matute es generacional, los hijos se saben nuestras canciones por los papás o sus abuelos, ellos nos han promovido de una manera que no se imaginan", señala el hijo de Lupita D´Alessio.

Redimensionan los grandes temas

Matute también es pionero en traer a la actualidad los grandes éxitos de los 80, logrando arreglos que refrescan y hasta vuelven bailables temas que no lo eran, sin dejar de lado las combinaciones excéntricas de géneros.

"Los 80 fue una década con una música tan poderosa que parece que las letras las escribieron ayer", dice la vocalista, Tana Planter.

A pesar de que son ya ocho giras que han hecho con este concepto, así como el mismo número de álbumes, este sábado harán vibrar nuevamente la Arena con Disco Stereo Tour, que llena de orgullo a Jorge, al ser una hazaña que pocos artistas han logrado.

Incluso en mayo de 2024, que alcanzaron su décimo sold out en el recinto les otorgaron una placa, la cual se puede ver en la entrada de los camerinos, al lado de las de Luis Miguel y Gloria Trevi.

"No tenemos más que agradecimiento con la gente, ellos son los que nos adoptaron y han hecho esto; nosotros sólo nos preocupamos en darles la mejor experiencia y vamos hacer una producción fuera de serie", subraya.