Arrestan a actor de High School Musical 3

Arrestan a actor de High School Musical 3Matt Prokop, detenido por presunta posesión de pornografía infantil
El actor Matt Prokop, conocido por su participación en High School Musical 3: La graduación, fue arrestado el 24 de diciembre de 2025 en el condado de Victoria, Texas, por presunta posesión de pornografía infantil. TMZ reportó que el intérprete permanece recluido en la cárcel del condado y enfrenta dos cargos adicionales por resistencia al arresto.
El artista fue señalado antes por presunto abuso por parte de su expareja, Sarah Hyland, actriz de Modern family.
