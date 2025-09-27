Selena Gómez y Benny Blanco se casan en ceremonia íntima en California

"Mi esposa en la vida real", escribió Benny Blanco en una publicación de Selena Gómez en Instagram, confirmando que la pareja se ha convertido oficialmente en marido y mujer.

La estrella de "Only Murders in the Building" fue la primera en compartir la noticia con sus 417 millones de seguidores, a través de románticas fotografías en las que se les ve posando en un jardín.

Las imágenes destacan algunos detalles de su vestuario: el vestido ceñido de Selena con pliegues en el pecho y flores tridimensionales, sus anillos de compromiso, y el clásico smoking negro de Blanco, cuyo moño Selena finge ajustar en las postales.

A lo largo de la sesión, la sonrisa de Selena y la mirada cómplice de la pareja reflejan la nueva etapa que comienzan juntos.

La boda tuvo lugar este 27 de septiembre en una residencia privada en Santa Bárbara, California información que se dio a conocer a mediados de mes gracias a una fuente de "The Sun".

Selena y Benny, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, se comprometieron en diciembre de 2024, un año después de que fueran vinculados románticamente. Aunque querían mantener todos los detalles en estricta discreción, debido a la asistencia de varias figuras públicas, como la mejor amiga de la actriz, Taylor Swift, la información se filtró en julio, incluida la lista de invitados.

Los asistentes se hospedaron cerca del lugar, en el hotel El Encanto, donde las habitaciones cuestan 3 mil 500 dólares por noche, y permanecerán allí durante todo el fin de semana. Por recomendación de su equipo, Taylor Swift se alojó en una casa de renta cercana. Cabe destacar que los invitados desconocían la ubicación de la fiesta, ya que serían recogidos y llevados al lugar sin previo aviso.

"Ella está indecisa sobre permitir que las personas tengan sus teléfonos como medida extra de seguridad y privacidad, además de que quiere que todos estén presentes", comentó el informante en su momento.

Previo a la boda, Gomez celebró su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México, acompañada de sus amigas más cercanas, como Racquelle Stevens, Ashley Cook y Courtney Lopez. El grupo disfrutó del sol y del paisaje desde un yate.

Por su parte, Benny Blanco festejó su despedida de soltero en una villa de 25 mil dólares la noche en Las Vegas.

¿Polémica en la boda de Gómez?

Según Daily Mail, Mandy Teefey, madre de Selena Gómez, habría quedado decepcionada por una decisión tomada por la cantante respecto a su boda con Benny Blanco.

"La madre de Selena y su padrastro, Brian, quedaron devastados porque no eligió a su madre para acompañarla al altar", comentó una fuente al medio. En su lugar, fue el abuelo de Gómez, David Cornett, quien la acompañó en ese momento tan especial, decisión que, según se informa, se tomó desde la planificación de las nupcias.

Hasta la tarde de este sábado, ni Teefey ni Gómez han emitido comentarios sobre el tema.