Ya se casaron

La cantante Selena Gomez y Benny Blanco oficialmente se han comprometido como marido y mujer. La pareja celebró su boda en Santa Bárbara, California, en un evento privado con 170 invitados, reuniendo a grandes personalidades del cine, la música y la televisión.





COMPARTEN FOTOS

Las imágenes y mensajes que ambos compartieron en redes sociales se convirtieron en uno de los momentos más comentados del año, junto al anuncio de la boda de su amiga Taylor Swift. Entre las reacciones, destacó una frase de Benny Blanco.

“Me casé con una princesa de Disney de la vida real”, escribió en Instagram, haciendo referencia a que Selena fue estrella juvenil de “Los Hechiceros de Waverly Place” transmitida en Disney Channel.

La también actriz, nominada al Emmy y al Grammy, unió su vida al productor musical y compositor, confirmando públicamente su relación en diciembre de 2023.





FELICES

Benny Blanco compartió varias fotografías después de la ceremonia: en una, la pareja posó frente a un espejo; en otra, mostraron orgullosos sus anillos de casados. Incluso compartieron una imagen donde se observó a Selena descansando en la cama tras la fiesta, abrazándolo tiernamente.

Selena Gomez lució un vestido de novia blanco con cuello halter y detalles florales, acompañado de joyería de Tiffany & Co.

Benny Blanco optó por un esmoquin negro con pajarita, ambos conjuntos confeccionados a medida por Ralph Lauren, destacando elegancia y sofisticación en cada detalle.





ASISTENTES

La boda se llevó a cabo en el vivero Sea Crest Nursery, un espacio rodeado de naturaleza que fue transformado con grandes carpas blancas para recibir a los invitados.

Entre los asistentes estuvieron Taylor Swift, Paul Rudd, Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park y David Henrie, coprotagonista de Selena en “Los Hechiceros de Waverly Place”.

En los comentarios de la publicación de Selena, Benny Blanco volvió a robarse la atención con un mensaje sencillo pero poderoso:

“Mi esposa en la vida real”, que recibió miles de reacciones en cuestión de minutos.

Con esta boda, Selena Gomez y Benny Blanco no solo celebran su amor, sino que consolidan su presencia como una de las parejas más queridas de las redes sociales.