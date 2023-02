Ahora más respetada

"Fui encasillada durante mucho tiempo, toda mi vida quise hacer comedia y la gente no me daba comedias. No pude conseguir un papel hasta que conocí a Adam Sandler, quien me puso en una comedia (la película de 2010 "Grown Ups"), ¡pero yo tenía cuarenta y tantos años!", recordó Hayek.

"Estoy en un momento de mi vida en el que no creo que mi sexualidad sea lo único que se aprecie más. Pero si lo fuera, no me importaría, porque he construido suficiente respeto a mi alrededor por parte de las personas que realmente importan, que me siento vista más allá de eso", expresó la estrella de "From Dusk till Dawn" a "GQ Hype".

En la entrevista, Salma, de 56 años, también habló sobre ser encasillada en Hollywood, reveló que anhelaba interpretar papeles cómicos, pero nadie estaba dispuesto a darle la oportunidad de mostrar su lado divertido.

"Fui encasillada durante mucho tiempo, toda mi vida quise hacer comedia y la gente no me daba comedias. No pude conseguir un papel hasta que conocí a Adam Sandler, quien me puso en una comedia (la película de 2010 "Grown Ups"), ¡pero yo tenía cuarenta y tantos años!", recordó Hayek.