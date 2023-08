"No me duele, la verdad", dice Marysol Sosa

Las declaraciones se dieron esta madrugada, instantes después de concluido el Festival Amar, Querer y Rockear, en donde grupos como La Lupita, La Castañeda y La Cuca, así como Rubén Albarrán de Café Tacvba y Micky Huidobro, de Molotov, interpretaron al menos una canción popularizada por "El Príncipe de la Canción" para rendirle homenaje

Foto El Universal

"Estoy rayada y agradecida con todo esto", argumentó sobre su estado de ánimo y siempre con respuestas cortas. "Yo siempre he sido muy clara, hubiera esperado una llamada de ella hoy (su mamá) pero no fue así", indicó. Esta semana Marysol y su madre Anel intercambiaron acusaciones. Anel aseguró que el marido de su hija la quiso golpear y aprovechó para recordar que por ningún motivo ésta puede explotar comercialmente el nombre de José José. En tanto, Marysol, aceptando la prohibición de no poder usar el nombre de su padre, respondió que lo demás eran difamaciones y que el distanciamiento que hay entre ambas, son por razones distintas a las afirmadas por su madre, de quien consideró sólo se victimiza. "No, eso no", dijo hoy brevemente, sobre las acusaciones de agresión, "no somos violentos" "Mi esposo ahora está feliz (por el concierto)", añadió Marysol. Abundó que el concepto musical presentado ayer continúe, porque al final de cuentas no está utilizando comercialmente a su padre, lo cual tiene prohibido. Abucheada por el público Cada que Marysol subía al escenario del Frontón México para cantar junto con los participantes del festival, alguna canción de su padre, la respuesta del público era negativa. Siempre fue recibida con abucheos, silbidos y gritos de "ya siéntese señora". Ella hacía caso omiso a las expresiones del público y hasta agradecía y mandaba besos. En contraparte, los grupos siempre la apoyaron y, por ejemplo, Héctor Quijada, vocalista de La Lupita, la llamó comadre y Rubén Albarrán, de Café Tacvba, junto con el guitarrista Lino Nava, se tomaron una selfie enfrente de todos. "Estoy agradecida con que me hayan abrazado, con amor a mi señor padre (José José)", apuntó. La sorpresa fue que Rubén Albarrán se presentó en el escenario para cantar "Paquita Disco", recordando que prácticamente iniciaron juntos la carrera profesional y después, ambos con Marysol, "Te quiero tal como eres", popularizada por el padre de ésta. La Cuca, en tanto, cantó "La nave del olvido".