Sadie Sink aparecería en "Spider-Man: Brand New Day"

Sadie Sink se actuaría para Marvel en la próxima película Spider-Man: Brand New Day, donde compartiría pantalla con Tom Holland, protagonista de la saga del superhéroe arácnido. De acuerdo con fuentes cercanas citadas por Deadline, la joven intérprete estaría involucrada en la producción.

¿Qué detalles se conocen sobre la película?

La cinta será dirigida por Destin Daniel Cretton, mientras que Amy Pascal y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, fungirán como productores. Este proyecto formaría parte del nuevo rumbo del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

¿Qué personaje podría interpretar Sadie Sink?

Fans especulan qué personaje interpretaría Sadie Sink. En redes sociales se han filtrado supuestas imágenes de la actriz de 23 años en el set de rodaje de Spider-Man: Brand New Day, lo que ha detonado múltiples teorías sobre su papel dentro del universo Marvel. Algunos seguidores de los cómics y fans como @SuperPilopi aseguran que usa botas militares y un pantalón verde con amarillo, despertando comparaciones con Jackpot, una superheroína con habilidades como superfuerza, velocidad, agilidad, resistencia y durabilidad mejorada gracias a su brazalete tecnológico. En los cómics, personajes como Sara Ehret, Alana Jobson e incluso Mary Jane Watson han llevado el traje de Jackpot.

Otra teoría apunta a que Sadie Sink podría convertirse en Spider-Woman, identidad de Jessica Drew, quien posee habilidades similares a Spider-Man, pero con un añadido característico: el "picotazo venenoso" bioeléctrico, según detalla la página oficial de Spider-Man Fandom.

De acuerdo con Deadline, la filmación de Spider-Man: Brand New Day finalizaría hasta mediados de diciembre, mientras que el estreno está programado para el 31 de julio de 2026. La película continuará los eventos de Avengers: Doomsday, que estrenará el 18 de diciembre de 2026, en donde, según el reparto ya anunciado, los X-Men entrarán al UCM, incluyendo la presencia del Profesor X, interpretado nuevamente por Patrick Stewart.