Martha Higareda presume su mejor ´cuerpo fit´

Martha Higareda está por conocer a sus mellizas, y previo a la llegada de sus hijas, la actriz de 42 años analiza su estado físico, el cual califica como el mejor estado fit, es decir, tener un "cuerpo fit" se refiere a un estado de buena salud y forma física, caracterizado por un bajo porcentaje de grasa corporal, buena musculatura, fuerza y resistencia.

Higareda compartió con sus fans una fotografía en la que deja al descubierto su doble embarazo.



