¡Esperan gemelos!

Esta mañana de lunes, Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes, dan a conocer que les tomó por sorpresa la noticia de que no es un bebé el que esperan, sino dos; esta buena nueva marcó la celebración de cumpleaños de la actriz, que ayer fue festejada de una forma muy especial por su marido.

Higareda y Howes están en la espera de gemelos, es el encabezado con que amaneció, hoy, la más reciente portada de la revista "Caras", misma a la que le concedieron la exclusiva de la noticia de su embarazo.

LLORAN DE EMOCIÓN

Los recién casados expresaron que, cuando sus doctores les dieron a conocer que eran dos los bebés que están de camino, su sorpresa fue tal que, simultáneamente, comenzaron a llorar.

"Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y nos pusimos a llorar al mismo tiempo".

En mayo de este año, a poco más de tres meses de que se dieran en "sí" en el altar, Martha y su esposo compartieron un post, del tratamiento al que la actriz fue sometida, luego de que se descubriera que tenía miomas en el útero, los cuales -además de causarle molestias-, pudieron ser uno de los factores que estaban dificultando su deseo de convertirse en madre.

SU MEJOR REGALO

Por fortuna, el tratamiento, los cuidados y las medidas que tomó, a partir de que conoció su diagnóstico, permitió a Higareda embarazarse en muy poco tiempo pues, para finales de junio, anunció que, finalmente, ella y su marido, lo habían logrado.

Apenas este domingo, 24 de agosto, la actriz mexicana celebró su cumpleaños y, a través de sus redes sociales, compartió la sorpresa que su marido tenía para ella, pues además de conmemorar su cumpleaños con globos, "Las mañanitas" y un regalo especial, incluyó toda la colección de juguetes de "Toy Story", los cuales son un obsequio adelantado para sus gemelos.

La reacción de Martha al ver el detalle fue conmovedora, pues no pudo contener las lágrimas, mientras apreciaba detalladamente cada uno de los juguetes que, en muy poco tiempo, les pertenecerán a sus pequeños.



