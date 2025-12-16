Martha Higareda estuvo entre la vida y la muerte tras preeclampsia

Martha Higareda ya se encuentra en casa con sus dos hijas recién nacidas y su esposo Lewis Howes, quien estuvo a su lado todo el tiempo tras dar a luz y ser diagnosticada con preeclampsia, una complicación grave del embarazo que causa presión arterial alta (hipertensión).

Esta complicación puede aparecer después de la semana 20 de gestación y también tras el parto, lo que le ocurrió a la actriz de "Amarte duele", quien compartió en sus redes unas fotografías junto a sus bebés y de los momentos de crisis que vivió en días pasados.

Higareda se siente muy afortunada y agradecida con Dios de que la haya sacado adelante de esta situación que la llevó a estar en cuidados intensivos.

"Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia", escribió en el inicio de su mensaje.

¿Cómo ocurrió la complicación de preeclampsia en Martha Higareda?

Detalló que en este mes y medio que ha pasado desde el nacimiento de sus dos hijas ha vuelto un par de veces al hospital; reveló que estuvo entre la vida y la muerte y que vivió una experiencia espiritual muy especial y reveladora.

"En este mes y medio volví dos veces a emergencias. Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron", detalló.

Confesó que mientras su esposo Lewis Howes sostenía su mano, Dios sostenía su corazón.

"Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón. Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar. Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Gil Franco, y nanny. Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida".

Detalles sobre el estado de salud de Martha Higareda

Lewis aplaudió la valentía de Martha:

"Eres un héroe. Te amo y verte ser la madre de nuestras hijas me trae tanta alegría. Es increíble verte superar todo lo que tienes en las primeras 6 semanas con gracia y estoy tan contento de que estés mejor ahora".

Amigos y seguidores de Martha Higareda le externaron palabras de amor, como el cantante Carlos Rivera:

"Martha de mi corazón. Gracias a Dios que están bien tú y tus bebitas. El rosario es muy poderoso y Dios siempre nos escucha. Que Él los siga bendiciendo siempre. Te abrazamos muy fuerte".

Anahí también le escribió un mensaje de amor: "Marthita preciosa, no puedo creer todo lo q acabas de compartirnos. ¡Que alegría saber que estás bien! Que tus bebitas hermosas también lo están. Dios jamás suelta tu mano. Te abrazo con todo mi cariño".