A mes y medio del naimiento de sus hijas gemelas, Martha Higareda reapareció para hablar sobre el complicado proceso que vivió durante y después del parto.

Como si se tratara de una de sus insólitas confesiones en su podcast con Yordi Rosado, la actriz contó que padeció preeclampsia y estuvo hospitalizada de emergencia en dos ocasiones.

"Con profunda gratitud a Dios, estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias", explicó Higareda.

Relató que incluso tuvo una experiencia cercana a la muerte, hecho que nunca había experimentado ni se imaginaba tener tan pronto.

"Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Jesús y El Rosario me salvaron".

Acompañada de fotos de sus hijas recién nacidas, de su esposo Lewis Howes y del equipo médico que la atendió, Martha agradeció en redes sociales el poder seguir con vida.

¿Qué es la preeclampsia?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la preeclampsia suele manifestarse luego de las 20 semanas de embarazo en mujeres cuya presión arterial ha estado dentro de los valores normales. Sin embargo, la preeclampsia también se puede desarrollar después del nacimiento del bebé, una afección que se conoce como preeclampsia posparto.

En el sitio especializado detalla que la preeclampsia puede generar complicaciones graves, tanto para la madre como para el bebé.

¿Cuáles son los síntomas de la preeclampsia?

Exceso de proteínas en la orina (proteinuria) u otros signos de problemas renales

Niveles más bajos de plaquetas en la sangre

Aumento de las enzimas hepáticas, que indican problemas en el hígado

Dolores de cabeza intensos

Cambios en la visión, visión borrosa o sensibilidad a la luz

Falta de aire, debido a la presencia de líquido en los pulmones

Dolor en la parte superior del abdomen (debajo de las costillas del lado derecho)

Náuseas

Algunas de las señales que definen la preeclampsia son la presión arterial alta, la proteinuria u otros signos de daños renales o en otros órganos y es posible que no se presenten síntomas.