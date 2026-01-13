Llama a Donald Trump "delincuente condenado"

El actor Mark Ruffalo se ha ganado el reconocimiento de las redes sociales, luego de sus manifestaciones en contra de las políticas del presidente de EU, Donald Trump, durante su paso por los Globos de Oro 2026. El actor no sólo portó un botón de la campaña #BeGood, que impulsa a ser un buen ciudadano, sino que se refirió al presidente de su país como "delincuente condenado", "violador condenado" y "pedófilo".

Usuarios de X han expresado que las declaraciones de Ruffalo, nominado como Mejor actor dramático por su trabajo en "Task", fue lo que más disfrutaron de la premiación, a través de las que lanzó una diatriba en contra del proceder de Trump.





"SÉ BUENO"

En principio, mientras se paseaba por la alfombra roja, llamó la atención que el actor portaba un pin con la frase "BE GOOD (Sé bueno)" estampada, la cual hace referencia a la campaña impulsada por la asociación civil American Civil Liberties Union, por medio de la que se insta a la población estadounidense a reprobar las injusticias que mantienen en un estado de tensión a su país.

Cuando el actor fue cuestionado por la prensa, acerca del motivo de portar el botón, Ruffalo habló de la preocupación que le produce el retroceso que está viviendo su país, a raíz de las políticas que el presidente de EU ha impuesto, sin importar que eso afecte sus relaciones con otras regiones soberanas, como es el caso de Venezuela; también habló de los asesinatos Renée Good y Keith Porter por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).





TODO DE CABEZA

"El mundo ha perdido completamente la cabeza, no sé qué es lo que está pasando en EU, es muy triste, no puedo fingir que esto es normal, es una locura, tenemos soldados de asalto en las calles, aterrorizando a las personas, sin hacer que la gente se sienta más segura, están aterrorizando a la gente, están matando a personas inocentes, algo realmente va mal aquí y no sé cuál es la respuesta, pero el mundo no es mejor con ese tipo, está loco", dijo el actor, refiriéndose a Trump.

Fue entonces que prosiguió, señalando que el presidente elige sus criterios para gobernar basados sólo en su moral, sin tomar en cuenta a las diversidades, minorías y la voz de quienes residen en el país.

"Estamos en medio de una guerra contra Venezuela, que invadimos ilegalmente, (Donald Trump) le está diciendo al mundo que el derecho internacional, no le importa, lo único que le importa es su propia moralidad, pero el tipo es un delincuente condenado, un violador condenado, es un pedófilo, es la peor persona; si dependemos de la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, estamos en un gran problema, amo este país y, lo que veo aquí, no es América", ahondó.