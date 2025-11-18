Molesto con Marjorie

Julián Gil expresó su desacuerdo por la campaña que al parecer se está armando para que su hijo menor Matías, fruto de la relación con la venezolana Marjorie de Sousa, conozca al futbolista argentino Lionel Messi; la molestia del actor no es porque su hijo sea fan de su paisano, lo que lo tiene realmente desconcertado es que la madre del menor esté detrás de ello y sea la responsable de que el menor y él no se conozcan.

¿Qué ocurrió?

Gil convivió con su hijo Matías muy poco tiempo, pero cuando su relación de pareja con Marjorie terminó, comenzó una guerra legal entre ellos por su hijo, la que finalmente "ganó" Marjorie, quien actualmente tiene la patria potestad del niño. Julián, quien es un papá presente en la vida de sus otros dos hijos, así como en la de su nieto, ha suplicado a Marjorie que le diga por qué no puede ver ni estar con Matías, quien por cierto tiene un parecido impresionante con Gil.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El actor argentino Julián Gil es fan del futbolista Messi, incluso, dijo a los micrófonos del programa "Despierta América", quien al parecer impulsan esa campaña para que Matías conozca Messi, que él tiene acceso al deportista, que solo es cuestión de que la mamá lo llame. "Que me llame, aunque yo creo que es mucho más importante que conozca a papá; y si ella quiere hacer una campaña yo la emplazo a ella, emplazo a ´Despierta América´, a quien esté produciendo el show, que hagan una campaña para que Matías conozca a papá, a sus hermanos, a sobrinos", dijo tajante.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

El argentino lamentó que Marjorie le esté negando a Matías conocer a su familia y sí se promueva conocer a un futbolista. "Él tiene una familia; esas cosas me parecen una falta de respeto". Fue enfático al decir que no puede ser posible que se descarte el que Matías pueda conocer a su papá, dijo que le parecía absurdo y ridículo que "Despierta América" le haga una campaña al niño para que conozca a Messi. "Cuando ojo, yo tengo acceso a Messi, ustedes han visto", expresó. Agregó que si eso es tan urgente, que la mamá lo llame para que Matías cumpla su sueño. Sobre la negativa que siempre muestra Marjorie para hablar sobre este tema cuando ha sido cuestionada por la prensa, Gil reiteró que no tiene valor porque no tiene qué decir ni cómo defenderse. "No hay huevos para pararse frente a ustedes a decir; mientras más pase el tiempo menos va a hablar, hablaba cuando le convenía."